При наводнении в древнем городе Петра погибли два туриста

Сильные дожди вызвали наводнение в древнем городе Петра на юге Иордании. Власти страны сообщили о гибели двух туристов из Бельгии.

Как передает Petra News Agency, гибель туристов подтвердило Управление общественной безопасности Иордании. Тела матери и ее сына нашли спасатели «после многих часов работы в сложных погодных и ландшафтных условиях».

Ливни обрушились на регион 4 мая. Наводнения произошли в низменных районах и ущельях. В одном из них расположен древний город Петра, причисляемый к семи чудесам света.

По данным властей, в день наводнения достопримечательность посетили 1,78 тыс. человек, пишет The Jordan News. Их эвакуировали силы гражданской обороны. Сегодня, 5 мая, древний город вновь открыли для посещения туристов.