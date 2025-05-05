Российский рынок акций закрылся снижением

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов опустился на 3,45%, до 2738,8 пункта. Это минимум с 9 апреля. Индекс РТС упал до минимума с 10 апреля — 1053,28 пункта (–3,95%).

Лидерами роста стали акции компаний «Полюс», «Мать и дитя» и Мосбиржи. Сильнее всего упали бумаги ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» (–7,15%), «Газпрома» (–4,1%), «Северстали» (–3,84%), НОВАТЭКа (–3,42%) и группы «Мечел» (–3,4%).

Российский фондовый рынок снижался на фоне падения стоимости нефти. Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE падала до $58,98 за баррель. Это минимум с 9 апреля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лидеры роста и отстающие».