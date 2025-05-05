Администрация Трампа: решение о пошлинах на иностранные фильмы пока не принято

Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи заявил, что «окончательное решение» о введении пошлин на показ в США иностранных фильмов пока не принято. При этом он отметил: «Администрация изучает все варианты, чтобы выполнить распоряжение президента Трампа по обеспечению национальной и экономической безопасности нашей страны, а также сделать Голливуд снова великим (Make Hollywood Great Again — по аналогии с лозунгом кампании Дональда Трампа "Make America Great Again".— "Ъ")».

Вчера, 4 мая, господин Трамп поручил Министерству торговли и торговому представительству ввести 100-процентные пошлины на любые фильмы, произведенные за рубежом. Он написал об этом в соцсети Truth Social, заявив, что американская киноиндустрия умирает из-за «согласованных действий других стран».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Таможня дает кино».

Яна Рождественская