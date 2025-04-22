Власти Новороссийска: пожар на мусорном полигоне локализован

Возгорание на свалке в Новороссийске локализовано после появления 21 апреля отдельных очагов подслойного тления. Об этом на встрече с журналистами сообщил и. о. вице-мэра Новороссийска Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

«Пожар на полигоне локализован. Отсыпаем грунт для недопущения повторного возгорания»,— уточнил господин Бегляров.

Мусорный полигон в Новороссийске продолжил тлеть после тушения возгорания в ночь на 18 апреля 2025 года. Спасатели отсыпали грунтом отдельные очаги тления 21 апреля. Открытого горения не возникло.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю прокомментировали, что вызовов на пульт диспетчера о возгорании на свалке в Новороссийске не поступало. Пожар на мусорном полигоне произошел в ночь на 13 марта. Власти Новороссийска о полной ликвидации пожара не сообщали.

Ранее и. о. замглавы Новороссийска Рафаэль Бегляров назвал сроки работы нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. По его словам, ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО) приступит к вывозу мусора в Новороссийске после утверждения тарифов. Это должно произойти до 1 июня.

Людмила Налтакян