Умер депутат Госдумы Павел Качкаев

Скончался бывший глава администрации Уфы, депутат Госдумы Павел Качкаев. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили несколько информированных собеседников.

«Неожиданное и очень печальное известие для всех, кто знал Павла Рюриковича Качкаева. Депутата Госдумы, нашего яркого, всегда жизнерадостного товарища, бывшего мэра Уфы, любимого всеми горожанами. К сожалению, произошло непоправимое. У Павла Рюриковича остановилось сердце»,— написал в Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

В конце апреля господин Хабиров наградил Павла Качкаева почетным званием заслуженного работника государственной и муниципальной службы Башкирии. Тогда бывший сити-менеджер Уфы отметил, что, хотя он фактически 13 лет работает в другом месте, но все равно служит «и республике, и родной Уфе» и постарается за полтора года, которые ему остались в кресле депутата Госдумы, сделать все возможное, чтобы «принести пользу родному Башкортостану».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы, бывший сити-менеджер Уфы Павел Качкаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы, бывший сити-менеджер Уфы Павел Качкаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Павел Качкаев родился 4 октября 1951 года в селе Черниговка в Чишминском районе Башкирии. Трудовую деятельность начал в 1973 году на башкирском производственном объединении «Прогресс», где занимал различные должности от инженера до технического директора, первого заместителя генерального директора. С 2003 по 2011 год возглавлял администрацию Уфы, а затем был избран депутатом Госдумы. В парламенте господин Качкаев занимал должность первого заместителя председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Булат Баширов