«Биннофарм Групп» начала работу по регистрации препаратов в Индонезии

«Биннофарм Групп», одна из крупнейших российских фармацевтических компаний, стала участником деловой миссии Российского экспортного центра (РЭЦ) в Индонезии под национальным брендом «Сделано в России» и бизнес-форума «Россия — Индонезия», организованного при поддержке Фонда Росконгресс. Мероприятие было приурочено к 13-му заседанию Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

В рамках форума с ключевыми докладами выступили первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров, руководитель представительства РЭЦ в Индонезии Вадим Вараксин, представители индонезийских министерств и генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Индонезия, являясь одной из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии и показывая высокие темпы роста наряду с Индией и Вьетнамом, становится важнейшим стратегическим партнером для российских компаний. Участники обсудили перспективы развития двусторонних отношений, включая сотрудничество в области фармацевтики и экспорт российских медикаментов.

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»:

«Участие в бизнес-миссии подтвердило стратегический курс «Биннофарм Групп» на расширение присутствия в странах Юго-Восточной Азии. За время форума мы не только представили компанию, но и провели переговоры с рядом потенциальных партнеров, дистрибьюторами и производителями из Индонезии, Филиппин и других стран региона. Уже начата работа по регистрации препаратов «Биннофарм Групп» в Индонезии, мы ожидаем первые результаты уже в этом году. Мы уверены, что это станет основой для долгосрочного сотрудничества и масштабирования нашего бизнеса в Юго-Восточной Азии».

Сегодня «Биннофарм Групп» является одним из крупнейших экспортеров российских препаратов в страны СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Продукция компании доступна в 15 странах, а ассортимент насчитывает свыше 480 видов препаратов. Для усиления позиций компания развивает региональные представительства в странах СНГ, Китае и Вьетнаме, что что позволит ускорить вывод новых препаратов на эти рынки.

ООО «Биннофарм Групп»