Суд оштрафовал уральскую художницу на 45 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тыс. руб. художницу Алису Горшенину по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ). Она в суд не явилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно протоколу, 24 февраля 2022 года на своей личной странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) художница выложила пост, в котором выступила против проведения специальной военной операции (СВО) и потребовала отпустить политических заключенных. Судья отметил, что пост сопровождался ее личной фотографией с плакатом, на котором были пацифистские надписи.

На суде стало известно, что на художницу был составлен протокол после рапорта сотрудника полиции. Ее адвокат Алексей Бушмаков ходатайствовал о передаче дела в Нижний Тагил, где было совершено противоправное действие. Однако суд требование отклонил.

Накануне у Алисы Горшениной истек десятидневный срок административного ареста по делу о пропаганде экстремистской символики. Поводом для составления протокола и ареста стало то, что на своей страница в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она публиковала посты с выступлением против признания экстремистским ЛГБТ-движения (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Кроме того, она размещала ссылки на экстремистскую организации и выкладывала соответствующую символику.

По данным «Ъ-Урал», в отношении нее также составлен протокол по ч.3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).

Мария Шараева