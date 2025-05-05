В Махачкале при нападении на патруль ДПС убиты трое полицейских

В Махачкале на пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова двое неизвестных открыли огонь по полицейской машине, сообщило РИА «Дагестан». По предварительной информации, трое полицейских погибли, злоумышленники скрылись на служебном автомобиле. В городе объявили план «перехват», район происшествия оцеплен.

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что, по предварительным данным, сотрудники МВД попытались остановить машину, но водитель не подчинился и открыл огонь по полицейским.

Источник RT утверждает, что после перестрелки в больницу увезли трех человек. Telegram-канал Mash сообщает об одном погибшем правоохранителе и ликвидированном стрелке. По их данным, ранение получила 12-летняя девочка.

Telegram-канал «112» пишет, что нападавших было трое. Один из преступников ликвидирован.

Никита Черненко