Евросоюз объявил о запуске программы стимулов на €500 млн для привлечения ученых

Евросоюз принял решение запустить пакет стимулов на сумму €500 млн, направленный на привлечение ученых со всего мира. Об этом глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, выступая с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на конференции «Выбери Европу для науки» в Париже.

«Европа всегда будет стремиться к тому, чтобы ученые выбирали Европу,— заявила госпожа фон дер Ляйен (цитата по AFP).— Я счастлива заявить, что Еврокомиссия выделяет пакет в 500 млн евро на 2025–2027 годы, чтобы привлечь новых ученых в Европу».

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заявил, что страны ЕС «отвергают (политику.— "Ъ") диктата», подразумевающую возможность правительства запрещать исследовать что-либо. «Никто не мог себе представить, что эта великая мировая демократия, экономическая модель которой так сильно зависит от свободной науки... могла совершить такую ошибку»,— сказал он, имея в виду США.

Объявление о запуске пакета стимулов было сделано на фоне политики президента США Дональда Трампа по сокращению финансирования университетов и исследовательских центров в США. В апреле Министерство образования США лишило Гарвардский университет госфинансирования на $2,2 млрд и $60 млн по контрактам. Также ведомство аннулировало два гранта на $2,7 млн.

Подробнее — в материале «Белый дом против Гарварда».

Анастасия Домбицкая