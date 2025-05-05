Майку Пенсу вручили награду за мужество, проявленное во время штурма Капитолия

Бывший вице-президент США Майк Пенс был удостоен награды «Профиль мужества», которую ежегодно вручают члены семьи Кеннеди. Этой наградой они отметили решительность и мужество господина Пенса, который «рискнул своей жизнью и карьерой, чтобы обеспечить конституционную передачу президентской власти 6 января 2021 года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Faith Ninivaggi / Reuters Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Получив награду, Майк Пенс выразил надежду, что его присутствие на церемонии награждения «является напоминанием, что, какие бы ни были разногласия между американцами, конституция является общей основой, на которой мы все стоим». События 6 января 2021 года он назвал «трагическими», но они, по его словам, стали «триумфом свободы».

Будучи вице-президентом при Дональде Трампе в 2017–2021 годах, господин Пенс отказался поддержать попытки президента оспорить результаты выборов 2020 года. Кроме того, вопреки рекомендациям секретной службы он решил не покидать Капитолий 6 января 2021 года, когда здание штурмовали сторонники проигравшего на выборах президента. Некоторые из сторонников пытались добраться до него и угрожали «повесить Майка Пенса». Дональд Трамп тогда заявил, что господину Пенсу «не хватило мужества сделать то, что он должен был сделать, чтобы защитить нашу страну и нашу конституцию», а именно — не признать результаты голосования в ключевых штатах, которые, по мнению господина Трампа, были подтасованы.

Как сложились судьбы участников штурма американского Капитолия — в материале «Ъ» «Январисты».

Алена Миклашевская