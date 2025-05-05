Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, в частности, как спортсмены выиграли свой первый чемпионат мира в 1986 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Голованов Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Голованов Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

То, что уготовила жизнь звездным фигуристам Сергею Гринькову и Екатерине Гордеевой, придумать невозможно. Они жили на одной улице, ходили в одну школу, не общались и мечтали стать звездами фигурного катания среди одиночников. Но тренеры их списали как неперспективных. В пару ребят поставили, потому что наставникам было жаль потраченного времени, и назвали «тандемом неудачников». И вот в 1986 году «неудачники» выигрывают чемпионат мира. Сергею тогда было 19 лет, Кате — 14. После той победы Гордеева и Гриньков побеждали где только возможно: взяли Олимпиаду в Калгари и купались в народном обожании, причем не только в нашей стране.

Конечно, кроме фигурного катания в их жизнь пришла любовь. Это чувствовалось, когда они выходили на лед — сыграть такое невозможно. Переполненные ледовые дворцы аплодировали нашим спортсменам стоя. В одном из сезонов они поставили программу «Белые лебеди» под музыку Мендельсона. Под эту же композицию влюбленные расписались. У них родилась дочь Даша. И чемпионы, несмотря на это, решили выиграть вторую олимпийскую медаль.

Соперники тогда даже не воспринимали их как реальных конкурентов, но Гордеева и Гриньков в 1994-м в Лиллехаммере откатали так, что мир ахнул. После второго золота «самая красивая пара фигурного катания всех времен», как тогда писала пресса, переехала в США. Там успешные спортсмены участвовали в ледовых шоу. Новые мечты тоже начинали сбываться. И вдруг на одной из тренировок Сергей просто упал на лед. Сначала этому никто даже не придал значения. Но оказалось, что спортсмен умер. Врачи поставили диагноз — инфаркт. Сергею Гринькову было 28 лет.

Сейчас Екатерина Гордеева живет в Канаде. Она дважды была замужем и в данный момент счастлива в браке с канадским фигуристом Давидом Пеллетье — тем самым, который со своей партнершей в 2002-м получил еще один скандальный комплект медалей вместе с Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе. Такой вот неожиданный поворот.

Владимир Осипов