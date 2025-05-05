Проезд по участку трассы М-11 от МКАД до Солнечногорска будет бесплатным 9 мая

Проезд легковых автомобилей по головному участку автодороги М-11 «Нева» 15–58 км от МКАД до Солнечногорска будет бесплатным 9 мая с 0:00 до 23:59. Об этом сообщила Северо-западная концессионная компания (СЗКК). Компания предложила воспользоваться этой возможностью, чтобы посетить памятные торжества и мероприятия, посвященные Дню Победы. Для грузовиков и автобусов проезд остается платным.

СЗКК была создана в 2007 году в виде совместного предприятия «Мостотреста» и Vinci SA. Компания выиграла тендер на строительство и эксплуатацию головного участка М-11. В 2021 году «Мостотрест» передал 50% СЗКК «Нацпроектстрою». В феврале 2025 года «Нацпроектстрой» выкупил долю Vinci S.A, сообщал РБК.

В последний раз тарифы на участке 15–58 км менялись 9 февраля 2025 года. Для легковых машин цена выросла от 10 до 100 руб. за одну поездку в зависимости от маршрута и времени проезда. Участок М-11 от 59 км до Санкт-Петербурга эксплуатирует госкомпания «Автодор».

Иван Буранов