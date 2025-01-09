Тарифы на столичном участке трассы М-11 «Москва — Петербург» выросли с 9 января

ООО «Северо-Западная концессионная компания» с 9 января повысило тарифы на проезд для всех категорий транспорта на головном участке платной трассы М-11 «Москва — Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как сообщили в компании, индексация коснулась как владельцев транспондеров, так и водителей, которые разово оплачивают проезд наличными или картой. Для держателей транспондеров, которые приобретали абонемент ранее, стоимость остается прежней, отметили в СЗКК.

В сообщении уточняется, что изменение тарифа составит от 3% до 9% от первоначальной стоимости. В частности, для легковых машин цена вырастет от 10 до 100 руб. за одну поездку в зависимости от маршрута и времени проезда. Речь идет об участках платной трассы от Москвы до Шереметьево-2, от Москвы до Шереметьево-1, а также до Зеленограда, ЦКАД и до МКК (А-107 «Малая бетонка»).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что с 1 января 2025 года в Петербурге вступили в силу корректировки в стоимости проезда в общественном транспорте. С среднем цена увеличилась на 15%.

Подробнее о подорожании проезда в Петербурге с 1 января — в материале «Ъ-СПб» «Смольный размораживает тарифы».

Андрей Маркелов, Андрей Цедрик