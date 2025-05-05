Песков: румынских избирателей лишили права отдать голос за фаворита гонки
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что румынские власти лишили избирателей права отдать свой голос за «того, за кого они хотят». Так пресс-секретарь российского лидера во время пресс-колла сегодня, 5 мая, прокомментировал ход президентских выборов в Румынии.
Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters
«Можно сказать одно: что один из фаворитов этих выборов был абсолютно волюнтаристски, собственно, выброшен из гонки предвыборной. Поэтому в любом случае избиратели румынские были лишены права отдать свой голос за того, за кого они хотят»,— сказал господин Песков.
После подсчета 100% бюллетеней в первом туре выборов президента Румынии победил глава оппозиционной националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион. Он набрал 40,96% голосов. Второе место занял Никушор Дан. На третьем оказался лидер правящей партии Румынии Крин Антонеску, который уже признал поражение на президентских выборах. Второй тур голосования состоится 18 мая.
В декабре Конституционный суд (КС) Румынии аннулировал итоги первого тура плановых президентских выборов в ноябре 2024 года. Победу тогда одержал Кэлин Джорджеску, которого подозревали в связях с Россией. Правительство тогда назначило повторные президентские выборы. Кэлина Джорджеску от участия в повторном голосовании отстранили.
Подробнее о выборах в Румынии — в материале «Ъ» «От перемены мест кандидатов итог не меняется».