Экс-депутата гордумы Тулуна осудят за мошенничество с получением выплат

Кировский райсуд Иркутска рассмотрит уголовное дело в отношении экс-депутата гордумы Тулуна. Ему вменяют в вину мошенничество (ч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ), сообщает региональное СУ СКР. По данным источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о Максиме Булгакове.

Уголовное дело в отношении него расследовалось с сентября 2024-го, тогда же депутат сложил свои полномочия. Согласно версии следствия, в 2019 году фигурант дела представил в Тулунский городской суд ложную информацию о том, что его жилье на ул. Юбилейной в Тулуне пострадало от паводка. При этом депутат и члены его семьи проживали в квартире по другому адресу. Кроме того, на момент подтопления «здание не отвечало требованиям жилого помещения и не было подключено к электричеству», уточнили в областной прокуратуре.

Впоследствии министерство социального развития Приангарья предоставило Максиму Булгакову право на получение социальных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости, жилого помещения, а также единовременную материальную помощь в размере более 3,5 млн руб.

На квартиру бывшего чиновника стоимостью 4 млн руб. по требованию правоохранителей был наложен арест.

Александра Стрелкова