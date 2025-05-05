Полиция начала проверку после массовой драки зрителей на турнире ММА в Сургуте

Сотрудники полиции организовали проверку после сообщений о массовой драке болельщиков на турнире ММА в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе УМВД по Югре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Урал», во время турнира по смешанным единоборствам болельщики выбежали в октагон, чтобы разнять спортсменов. Организаторы в это время пытались удалить выбежавших зрителей, однако началась потасовка.

На роликах, опубликованных в СМИ, видно, что один из бойцов ударяет судью, отчего тот падает. Тогда зрители начали перелезать через ограждение и разнимать дерущихся бойцов, после чего потасовка продолжилась за пределами октагона. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что были слышны звуки выстрелов.

Мария Шараева