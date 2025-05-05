Число изнасилований в Нижегородской области выросло на 67% в I квартале

В первом квартале 2025 года количество изнасилований в Нижегородской области выросло на 66,7% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Согласно статистике регионального ГУ МВД, за первые три месяца текущего года зафиксировано 25 таких преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общий массив зарегистрированных преступлений в регионе увеличился на 2,8%, до 8837. Из них 175 — это угрозы убийством, их количество выросло на 20,5%. Число убийств при этом сократилось на 8,6%, до 53 преступлений.

Фактов причинения тяжкого вреда здоровью зафиксировано 82 (снижение на 1,2%), средней тяжести — 87 (минус 31,5%), легкого вреда — 140 (минус 10,3%). Число побоев выросло на 23,5%, до 21.

53,1% всех посягательств составили имущественные преступления. Их абсолютное количество увеличилось на 5,3%, до 4691. В том числе зафиксировано 17 хищений транспорта (рост на 88,9%), 2169 мошенничеств (рост на 14,2%), 2081 кража (снижение на 0,7%).

Деяний террористического характера в первом квартале зафиксировали девять против четырех годом ранее, преступлений экстремистской направленности — пять против трех.

Как писал «Ъ-Приволжье», в январе-феврале 2025 года на территории Нижегородской области было зафиксировано 19 изнасилований.

Галина Шамберина