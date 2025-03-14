Число изнасилований в Нижегородской области за январь-февраль выросло на 46%

Количество изнасилований в Нижегородской области за два месяца 2025 года выросло на 46% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Согласно статистике регионального ГУ МВД, в январе-феврале текущего года зафиксировано 19 изнасилований, тогда как в 2024 году их было 13.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первый месяц 2025 года в регионе было четыре изнасилования, во второй — 15.

Общий массив зарегистрированных преступлений в Нижегородской области уменьшился в январе-феврале на 3,2%. При этом количество убийств выросло на 5,4% (до 39), побоев — на 72,7% (до 19). Угроз убийством — на 22,4% (до 120).

Число случаев причинения средней тяжести сократилось на 27,2% (до 59), причинения легкого вреда здоровью — на 4% (до 96). Количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью осталось на том же уровне — 67.

Деяний террористического характера зафиксировано шесть против трех в тот же период 2024 года. Количество преступлений экстремистской направленности не изменилось, их выявлено три.

Галина Шамберина