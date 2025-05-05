Мэрия Уфы одобрила проект застройки высотками квартала в Затоне

Мэрия Уфы одобрила проекты планировки и межевания, ограниченной проектируемой улицей, улицей Диниса Булякова, Затонским шоссе и проспектом Дружбы Народов. Соответствующее постановление подписал глава администрации Ратмир Мавлиев. Документация разработана ООО «Специализированный застройщик «Проект-Страна-16», входящим в группу компаний «Самолет».

Площадь участка — 59,5 га. На территории квартала планируется построить пять жилых комплексов: 19 домов высотой от девяти до 25 этажей. Общий объем возведенного жилья составит 133 тыс. кв. м. В новых домах будут жить 4,4 тыс. человек.

На территории также запланированы два девятиэтажных паркинга, детский сад на 270 мест, школа на 375 учеников и инфраструктурные объекты. Для реализации проекта планируется снести один частный дом, два автосервиса, административное здание, ангар и трансформаторную подстанцию.

ООО «Специализированный застройщик «Проект-страна-16» зарегистрировано в марте 2023 года в Уфе. Учредителем выступает подмосковная компания «Самолет-Регионы». Уставный капитал — 10 тыс. руб. За 2024 год компания отчиталась о нулевой выручке, завершив год с 21,2 млн руб. убытков.

Наталья Балыкова