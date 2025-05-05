В центре Уфы на два дня изменятся маршруты общественного транспорта

В Уфе с 6 по 9 мая будут закрыты несколько улиц, что повлияет на маршруты общественного транспорта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

6 мая с 8:00 до 20:00 перекроют Советскую улицу от Октябрьской революции до Советской площади. Причина — проведение тематических мероприятий перед Башкирским государственным педагогическим университетом

. 7 мая с 9:00 до 11:30 из-за проведения республиканской акции «Вальс Победы» закроют улицу Пушкина от Цюрупы до Ленина. Эту же улицу перекроют 9 мая с 9:00 до 10:30 из-за возложения цветов к памятнику Минигали Шаймуратову. Ограничение также коснутся Советской улицы от Пушкина до Заки Валиди.

Венера Хисамова