Более 50% от 14,2 млрд рублей выручки СЭГЗ в 2024 году составил гособоронзаказ

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ) нарастило выручку на 21,8% в 2024 году — до 14,2 млрд руб. Как следует из отчета о финансовых результатах на «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль удмуртского предприятия за год почти не изменилась и составила 984,2 млн руб. Из отчете эмитента следует, что 52,6% от выручки составила доля по гособоронзаказу (ГОЗ).

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В 2024 году продукция СЭГЗ экспортировалась в Беларусь и Казахстан, а также вывозилась в 57 регионов РФ. Объем производства на сарапульском предприятии увеличился за год на 15,3%. Среди прочего, СЭГЗ на 100% обеспечил потребности конвейера ПАО «АвтоВАЗ» на автомобиль «Гранта».

АО «СЭГЗ» было зарегистрировано в феврале 1993 года. Предприятия находится в Сарапуле. Строительство завода №284 авиационных самопусков и компрессоров началось в 1939 году. Генеральным директором СЭГЗ является Алексей Беляев. По данным сайта компании, коллектив предприятия насчитывает 4,5 тыс. сотрудников. Производственный потенциал — порядка 4 тыс. единиц оборудования на производственных площадях около 100 тыс. кв. м.

СЭГЗ является поставщиком головных авиастроительных предприятий РФ. Также предприятие производит двигатели, входящие в состав электроуселителя рулей для автомобилей«АвтоВАЗа», электродвигатели для лифтовых лебедок.