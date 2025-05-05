Двух жителей Кызыла осудят за мошенничество с продажей участков на 27 млн рублей

В Кызыле (Тува) перед судом предстанут двое местных жителей за мошенничество при продаже земельных участков (ч. 2-4 ст. 159 УК РФ) на общую сумму 26,8 млн руб. На имущество одного из фигурантов дела наложен арест на сумму более 33 млн руб., сообщает МВД Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с марта 2023-го по июнь 2024 года житель Тувы предложил знакомому заработать на продаже земельных участков. Организатор преступной схемы изготовил фиктивный договор аренды участка площадью около 9 га на 10-11 км Вавилинского затона, который принадлежит мэрии Кызыла и министерству земельных и имущественных отношений региона.

После этого подельник на основании договора с администрацией Пий-Хемского района обратился к риелторам для продажи этой территории. Таким образом, мошенники нелегально продали земельные участки 43 гражданам. Стоимость одного участка варьировалась от 200 до 450 тыс. руб.

При продаже участков злоумышленник заключал с покупателями предварительный договор купли-продажи земельного участка от своего имени. После подписания договора он убеждал жертв, что в дальнейшем переоформит участки в их собственность.

Александра Стрелкова