Двух жителей Кызыла осудят за мошенничество с продажей участков на 27 млн рублей
В Кызыле (Тува) перед судом предстанут двое местных жителей за мошенничество при продаже земельных участков (ч. 2-4 ст. 159 УК РФ) на общую сумму 26,8 млн руб. На имущество одного из фигурантов дела наложен арест на сумму более 33 млн руб., сообщает МВД Республики.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По версии следствия, с марта 2023-го по июнь 2024 года житель Тувы предложил знакомому заработать на продаже земельных участков. Организатор преступной схемы изготовил фиктивный договор аренды участка площадью около 9 га на 10-11 км Вавилинского затона, который принадлежит мэрии Кызыла и министерству земельных и имущественных отношений региона.
После этого подельник на основании договора с администрацией Пий-Хемского района обратился к риелторам для продажи этой территории. Таким образом, мошенники нелегально продали земельные участки 43 гражданам. Стоимость одного участка варьировалась от 200 до 450 тыс. руб.
При продаже участков злоумышленник заключал с покупателями предварительный договор купли-продажи земельного участка от своего имени. После подписания договора он убеждал жертв, что в дальнейшем переоформит участки в их собственность.