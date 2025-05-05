Разметка в Уфе обойдется в 136,6 млн рублей
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило контракт на нанесение разметки на 221 улице, следует из материалов портала госзакупок. Работы выполнит ООО «Аксиома». Компания получила контракт по начальной цене 136,6 млн руб.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Работы профинансируют из городского бюджета. Исполнитель сможет передать часть объема (работы стоимостью до 60% от суммы контракта) субподрядчикам. Нанести разметку необходимо до 30 июня.
По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Аксиома» зарегистрировано в декабре 2014 года в Уфе, занимается строительством зданий. Уставный капитал — 12,5 тыс. руб. Учредителем компании выступает Любовь Бельденкова. В 2024 году общество получило 3,3 млн руб. прибыли при выручке 177,5 млн руб.