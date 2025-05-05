Разметка в Уфе обойдется в 136,6 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило контракт на нанесение разметки на 221 улице, следует из материалов портала госзакупок. Работы выполнит ООО «Аксиома». Компания получила контракт по начальной цене 136,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Работы профинансируют из городского бюджета. Исполнитель сможет передать часть объема (работы стоимостью до 60% от суммы контракта) субподрядчикам. Нанести разметку необходимо до 30 июня.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Аксиома» зарегистрировано в декабре 2014 года в Уфе, занимается строительством зданий. Уставный капитал — 12,5 тыс. руб. Учредителем компании выступает Любовь Бельденкова. В 2024 году общество получило 3,3 млн руб. прибыли при выручке 177,5 млн руб.

Наталья Балыкова