В Уфе из-за эстафеты Победы 6 мая закроют четыре улицы и проезд
В Уфе 6 мая из-за проведения легкоатлетической эстафеты Победы закроют ряд улиц, сообщила пресс-служба мэрии. С 09:00 до 14:30 перекроют улицу Комарова от Пинского до Конституции, улицу Пинского от Комарова до Кольцевой, нечетную сторону улицы Кольцевой от Космонавтов до Первомайской, улицу Первомайскую от Кольцевой до Комарова и проезд вдоль парка Победы от Западной улицы до Комарова.
Во время перекрытия изменится схема движения общественного транспорта.
«Выезды из дворов, расположенных в зоне действия перекрытий, могут быть заблокированы»,— отметили в мэрии.
Эстафета приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Она начнется в 11:00 с возложения цветов к Вечному огню, затем команды пробегут дистанцию 3,2 км.