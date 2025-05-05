В Уфе из-за эстафеты Победы 6 мая закроют четыре улицы и проезд

В Уфе 6 мая из-за проведения легкоатлетической эстафеты Победы закроют ряд улиц, сообщила пресс-служба мэрии. С 09:00 до 14:30 перекроют улицу Комарова от Пинского до Конституции, улицу Пинского от Комарова до Кольцевой, нечетную сторону улицы Кольцевой от Космонавтов до Первомайской, улицу Первомайскую от Кольцевой до Комарова и проезд вдоль парка Победы от Западной улицы до Комарова.

Во время перекрытия изменится схема движения общественного транспорта.

«Выезды из дворов, расположенных в зоне действия перекрытий, могут быть заблокированы»,— отметили в мэрии.

Эстафета приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Она начнется в 11:00 с возложения цветов к Вечному огню, затем команды пробегут дистанцию 3,2 км.

Венера Хисамова