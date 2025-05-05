В Караидельском районе в пожаре погибли два человека

В селе Ургуш Караидельского района во время пожара погибли два человека, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. В третьем часу ночи пожарные и добровольцы тушили два дома, один из которых нежилой, и три надворные постройки. Горение ликвидировали на 180 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Во время тушения в жилом доме на полу обнаружены тела 43-летнего мужчины и 39-летней женщины.

Обстоятельства и причины пожара выясняются, отметили в МЧС. Предварительно, одна из наиболее вероятных причин — неосторожность при курении.

Майя Иванова