Два застройщика участвуют в торгах на участок КРТ в Красноярске за 202 млн руб

Две сибирские компании — ООО «СЗ Новый город» (Новосибирская область) и ООО «СЗ Солонцы 2» (Красноярский край) принимают участие в торгах на право комплексного развития территории в Красноярске. Начальная цена права на заключение договора — 202 млн руб. Согласно электронной документации на сайте torgi.gov.ru, аукцион проводит региональное министерство строительства и ЖКХ. Его итоги подведут сегодня, 5 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Застройщики борются за право КРТ в центральном районе Красноярска, в границах улиц шоссе Северное — Утренняя на землях общей площадью 2,8 млн кв. м. Договор будет заключен на 30 лет. Победителю аукциона предстоит построить более 2 млн кв. м жилья. Максимальное количество этажей указано до 25 без учета технического и подземных.

Строительной компании также необходимо будет построить объекты социальной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Лолита Белова