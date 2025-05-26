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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лариса Брычёва

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сегодня день рождения у помощника президента—начальника государственно-правового управления президента Ларисы Брычёвой

Ее поздравляет сопредседатель Ассоциации юристов России, завсектором административного права и административного процесса Института государства и права РАН Владимир Плигин:

— Огромная честь поздравить с днем рождения Ларису Игоревну. За многие годы знакомства меня всегда поражала, удивляла эта уникальная очаровательная женщина. Тактичность, глубочайшее понимание права — это главные черты, которые практически невозможно встретить в настоящее время. Меня поражало и то, что она всегда готова обсуждать любую правовую тему, к которой я долго готовился, пытаясь все понять, а она в разговоре включалась мгновенно — фантастическая особенность! У нее к тому же уникальное ощущение, понимание живописи и глубочайшее знание истории. Мне представляется, что все, кто работает с Ларисой Игоревной, проникнуты уважением к ее знаниям, профессионализму, по крайней мере те, с кем я общался, и не только подчиненные, говорили и говорят о ней с придыханием. С днем рождения Вас, Лариса Игоревна! Хочу пожелать Вам всего самого хорошего, симпатичного и, насколько возможно, оптимистичного в наше такое непростое время.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»