На выставку трофеев СВО в Екатеринбурге в выходные сходили почти 55 тыс. человек

В Центральный парк им. Маяковского в Екатеринбурге во время прошедших праздничных выходных на выставку трофейной техники НАТО «Сила в правде — гордость и Победа!» пришли почти 55 тыс. человек, сообщили в полпредстве Уральского Федерального округа (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как отметили в полпредстве, в парке для того, чтобы посмотреть на привезенную из зоны специальной военной операции (СВО) технику, ежедневно собирались очереди, несмотря на дожди. Больше всего посетителей на выставку пришло 4 мая — на нее в этот день пришли 18320 человек. «Это второй результат в истории проекта после Тюмени. В среднем на площадку ежедневно приходят свыше 13,5 тыс. гостей»,— прокомментировали в полпредстве.

Экспозицию открыли 1 мая. На выставке представлено 28 единиц бронетехники стран НАТО, которую захватили военнослужащие группировки «Центр», стрелковое вооружение, FPV-дроны, тренажеры для операторов БПЛА, шевроны, личные вещи бойцов. В числе экспонатов 16 новых, которые ранее не выставлялись: это бронетранспортеры (БТР) «YPR-765», «FV103 Spartan», «VAB», ХА-180 «Pasi», АТ105 «Саксон», БТР-4 «Буцефал», «BOV-M-86», БТР-3 «Гардиан», бронеавтомобили «MaxxPro», «Козак», танк «Абрамс», боевые машины пехоты «Бредли» и «Мардер», БТР «М113» и другая техника.

Вход на выставку бесплатный, она будет работать до 10 мая.

Ирина Пичурина