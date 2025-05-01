В ЦПКиО Екатеринбурга открылась выставка трофейной техники из зоны СВО

Выставка трофейной техники из зоны специальной военной операции «Сила в правде – гордость и Победа!» открылась в Центральном парке им. Маяковского в Екатеринбурге. На экспозиции представлены 28 единиц техники.

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Как рассказал заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Калиберда, в прошлом году экспозиция проехала все регионы округа, но в Екатеринбурге выставка трофеев представляется впервые.

«Каждый экспонат – это общий результат работы военнослужащих группировки войск "Центр" и специалистов оборонных предприятий»,– рассказал он.

В числе экспонатов 16 новых, которые ранее не выставлялись: это бронетранспортеры (БТР) «YPR-765», «FV103 Spartan», «VAB», ХА-180 «Pasi», АТ105 «Саксон», БТР-4 «Буцефал», «BOV-M-86», БТР-3 «Гардиан», бронеавтомобили «MaxxPro», «Козак», танк «Абрамс», боевые машины пехоты «Бредли» и «Мардер», БТР «М113» и другая техника.

Выставка будет работать в парке до 10 мая.

Полина Клейн