«ММК-Информсервис»: 15 лет работы для высокотехнологичного развития Группы ММК

IT-подразделение Магнитогорского металлургического комбината — «ММК-Информсервис» — 1 мая 2025 года отметило юбилей. 15 лет специалисты компании обеспечивают бесперебойную работу корпоративных информационных систем, внедряют самые передовые технологии в производство, двигая цифровую трансформацию Группы ММК.

История компании берет свое начало от двух подразделений, которые несколько десятилетий развивались параллельно — цех связи и центр автоматизированных систем управления. В 2000-х годах была организована Дирекция по информационным технологиям ПАО «ММК», которая в последствии трансформировалась в ММК-Информсервис. Сейчас «ММК-Информсервис» крупнейшая ИТ-компания Южного Урала с коллективом в 776 человек.

За 15 лет «ММК-Информсервис» реализовал множество масштабных и сложных цифровых проектов, направленных на повышение эффективности производственных и бизнес-процессов, улучшение качества продукции и клиентского сервиса, обеспечение информационной безопасности ММК и заботу о здоровье сотрудников.

«Информационные технологии глубоко проникли во все сферы деятельности Группы ММК и являются значительным активом для достижения стратегических целей в рамках развития компании», — подчеркивает директор «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов.

Высокотехнологичные решения «ММК-Информсервис» разрабатывает и внедряет на базе актуальных технологий — искусственный интеллект и машинное зрение, анализ больших данных и математическое моделирование, цифровые двойники и программные роботы и др.

ПАО «ММК»