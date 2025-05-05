Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат в полтора раза к 2028 году

Средняя номинальная зарплата россиян к 2028 году увеличится на 51% по сравнению с 2024-м, достигнув 132,9 тыс. руб. Такие данные приведены в обновленном Минэкономразвития прогнозе прогноза социально-экономического развития на 2026–2028 годы, пишут «Ведомости». По итогам 2024-го номинальные зарплаты выросли на 18,3% — до 87,9 тыс. руб., сообщал ранее Росстат.

Согласно базовому сценарию, в 2025 году зарплаты вырастут на 16,8% — до 102,7 тыс. руб., в 2026-м — на 11,4% (114,4 тыс. руб.), в 2027-м — на 8,3% (123,9 тыс. руб.), а к 2028-му — на 7,3% (132,9 тыс. руб.). В консервативном варианте, предполагающем эскалацию торговых конфликтов и замедление мировой экономики, рост будет чуть ниже: до 127,4 тыс. руб. к 2028 году.

Реальные зарплаты (с учетом инфляции) увеличатся скромнее: на 6,8% в 2025-м, затем темпы замедлятся до 3,2% к 2028 году.