Спасатели сняли с окон тела погибших при пожаре на улице Генерала Тюленева

Тела погибших в пожаре сняли с окон дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости». Ранее МЧС сообщали о двух погибших и шести пострадавших, среди которых два ребенка.

4 мая около 21:00 на девятом этаже дома произошел взрыв, в результате которого начался пожар. Площадь пожара составила 100 кв м, площадь обрушений — около 60 кв м. Около 23:00 пожар был полностью ликвидирован. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что в доме уже восстановили электроснабжение. Для жильцов дома работает пункт временного размещения (ПВР) в спортзале школы неподалеку.