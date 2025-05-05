Трамп поручил открыть тюрьму на острове Алькатрас

Президент США Дональд Трамп поручил Федеральному бюро тюрем перестроить и снова открыть тюрьму для особо опасных преступников на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско. Об этом президент Соединенных Штатов заявил в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephen Lam / File Photo / Reuters Фото: Stephen Lam / File Photo / Reuters

«Мы больше не будем заложниками преступников, головорезов и судей, которые боятся выполнять свою работу и позволяют нам высылать преступников, которые незаконно прибыли в нашу страну»,— написал Дональд Трамп добавив, что поручил «существенно расширить» и «перестроить» Алькатрас.

Работой над открытием тюрьмы будет Федеральное бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР, а также Министерством внутренней безопасности.

Алькатрас закрыли в марте 1963 года. По официальной версии, это было сделано из-за слишком больших расходов на содержание заключённых на острове. Тюрьма требовала ремонта на сумму около $3-5 млн.