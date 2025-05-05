Заседание Совбеза ООН по конфликту Индии и Пакистана пройдет 5 мая

Заседание Совета Безопасности ООН на фоне обострения отношений между Индией и Пакистаном пройдет в понедельник, 5 мая, в режиме закрытых консультаций. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии Пакистана.

После консультаций постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад выступит с заявлением для журналистов.

Ранее глава МИД Пакистана поручил Асиму Ифтихару Ахмаду предпринять усилия по созыву Совбеза ООН. По мнению МИДа страны, «агрессивные действия Индии ставят под угрозу мир и безопасность в Южной Азии и за ее пределами».

Обострение отношений между Пакистаном и Индией произошло после теракта в регионе Кашмир, который обе страны считают своей территорией. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов. Пакистан обвинения отвергает. На границе стран несколько раз шла перестрелка.

Подробнее — в материале «Кошмар в Кашмире».