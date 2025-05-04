Пакистан запрашивает заседание Совбеза ООН на фоне обострения отношений с Индией

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар поручил послу страны при ООН Асиму Ифтихару предпринять усилия по созыву Совбеза Организации Объединенных Наций. Исламабад намерен проинформировать мировое сообщества о действиях властей Индии на фоне обострения отношений между странами.

«Пакистан проинформирует Совет Безопасности ООН об агрессивных действиях, провокациях и подстрекательских заявлениях Индии. Страна особо выделит незаконные меры Индии, направленные на приостановление действия Договора о водах Инда»,— говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Пакистана (цитата по Radio Pakistan).

МИД Пакистана намерен также предупредить Совбез ООН о том, что «агрессивные действия Индии ставят под угрозу мир и безопасность в Южной Азии и за ее пределами». В сообщении указано, что созыв Совета безопасности станет частью усилию по предоставлению точных фактов международному сообществу.

Обострение отношений между Пакистаном и Индией произошло после теракта в регионе Кашмир, который обе страны считают своей территорией. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов. Пакистан обвинения отвергает. На границе стран несколько раз шла перестрелка. 4 мая Индия остановила пропуск воды в Пакистан через плотину Баглихар.

Подробнее — в материале «Кошмар в Кашмире».