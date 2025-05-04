Три мирных жителя ранены при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области
Трое мужчин пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Уточняется, что пострадавшие сами обратились в Борисовскую ЦРБ. С осколочными ранениями рук и ног бригада скорой помощи доставила их в городскую больницу №2 в Белгороде. Мужчинам оказывается вся необходимая медпомощь.
Автобус, который атаковал дрон, поврежден. Другие подробности случившегося не уточняются.