Теннисист Каспер Рууд в Мадриде впервые выиграл турнир АТР категории Masters 1000

В финале Mutua Madrid Open, завершившегося в столице Испании объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации категории Masters 1000 с общим призовым фондом €16 млн, норвежец Каспер Рууд обыграл британца Джека Дрейпера — 7:5, 3:6, 6:4 за 2 часа 30 минут. Завоевав 13-й титул за карьеру, 26-летний скандинав, трехкратный финалист чемпионатов Большого шлема, впервые выиграл столь престижное состязание.

За победу Рууд получил 1000 рейтинговых очков и €985 030 призовых. Дрейпер заработал 650 очков и €523 870. В понедельник Рууд с 15-го места в рейтинге АТР переместится на 7-е, а Дрейпер — с 6-го на 5-е, высшее в своей карьере. По очкам, набранным с начала года, Рууд стал пятым, а Дрейпер — вторым.

Евгений Федяков