«Бавария» выиграла чемпионат Германии по футболу

Благодаря тому что леверкузенский «Байер» на выезде сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2), мюнхенская «Бавария» досрочно выиграла чемпионат Германии по футболу.

За два тура до конца разрыв между командами, занимающими первые два места, составляет восемь очков. В результате «Байер» завершил защиту прошлогоднего титула, а «Бавария» выиграла высший немецкий дивизион в 34-й раз.

«Бавария» — самая титулованная команда в истории турнира. Следом за ней по количеству побед идут «Нюрнберг» (9) и дортмундская «Боруссия» (8).

31-летний английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн, с 24 голами возглавляющий бомбардирскую классификацию турнира, выиграл первый трофей в профессиональной карьере.

Таисия Орлова