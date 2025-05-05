Топ-менеджеры покинули «Страховой брокер Сбербанка», наем приостановлен

«Страховой брокер Сбербанка» (MOEX: SBER) покинули некоторые сотрудники из числа топ-менеджмента, наем новых сотрудников на ключевые позиции приостановлен. Об этом «Ъ» рассказали собеседники на страховом рынке. По мнению страховщиков, происходящее может говорить о возможном закрытии брокера или его перепрофилировании.

По информации трех собеседников «Ъ», среди ушедших — ответственные за сеть, крупнейший бизнес (КИБ-CIB) и собственную уникальную экспертизу по урегулированию убытков. В то же время брокер приостановил наем новых сотрудников такого уровня, сказали «Ъ» два собеседника.

По словам трех собеседников «Ъ», «Сбер» допускает закрытие «Страхового брокера Сбербанка», включая полную ликвидацию и перевод сотрудников в «СберСтрахование». Кроме того, по словам собеседника «Ъ» на страховом рынке, рассматривается перепрофилирование брокера в другую компанию. Это обсуждается на высоком уровне с участием руководителей блока «Благосостояние» Сбербанка, отмечает он. Обсуждения, как полагают собеседники “Ъ”, связаны с тем, что брокер исчерпал свои продающие возможности.

Впрочем, в пресс-службе Сбербанка отметили, что планов по закрытию «Страхового брокера Сбербанка» нет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Банк устраняет посредника».