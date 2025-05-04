В Курской области мужчина пострадал от взрыва запала гранаты

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате детонации запала гранаты пострадал 57-летний житель Льгова. Он уточнил, что мужчина нашел устройство около дома.

«Местный житель около своего дома поднял запал от гранаты. В результате взрыва мужчина получил множественные минно-взрывные раны»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, мужчину в тяжелом состоянии доставили в Курскую областную больницу.

Господин Хинштейн напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов к ним нельзя приближаться и брать в руки. Он добавил, что о находке нужно сообщить по номеру 112.

Ранее врио губернатора сообщил, что в результате атаки беспилотника пострадали две жительницы деревни Будище в Большесолдатском районе. Они находятся в больнице, состояние их здоровья оценивается как средней степени тяжести.