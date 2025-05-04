В Курской области при атаке ВСУ пострадали две жительницы

Две женщины пострадали в результате атаки беспилотника вооруженных сил Украины на деревню Будище в Большесолдатском районе. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Одна из пострадавших получила минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и акубаротравму — повреждение, вызванное действием акустической взрывной волны. У второй женщины также диагностирована минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение головы. Обе находятся под наблюдением врачей в Курской областной больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Александр Хинштейн обратился к жителям региона с просьбой не возвращаться в приграничные территории, пока там не будет обеспечена полная безопасность.