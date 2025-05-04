«Динамо» впервые обыграло «Трактор» в полуфинальной серии play-off КХЛ

Московское «Динамо» на своем льду обыграло челябинский «Трактор» со счетом 3:1 в четвертом матче полуфинала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сократило отставание в серии до четырех побед — 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеист московского «Динамо» Даниил Пыленков (слева) и Остап Сафин из челябинского «Трактора» в матче 1/2 финала play-off КХЛ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Хоккеист московского «Динамо» Даниил Пыленков (слева) и Остап Сафин из челябинского «Трактора» в матче 1/2 финала play-off КХЛ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В составе москвичей отличились Артем Швец-Роговой (20), Артем Ильенко (26) и Антон Слепышев (49). У «Трактора» отличился Григорий Дронов (43).

Пятый матч серии состоится 6 мая в Челябинске.

Таисия Орлова