Актив АСВ собрал арестантов

Как стало известно “Ъ”, в Москве суд арестовал заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголеву. ФСБ инкриминирует курировавшей в организации юридические вопросы госпоже Долголевой соучастие в мошенничестве, главным фигурантом которого является другой, уже бывший замглавы агентства Александр Попелюх. Речь идет о хищении средств, полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося под конкурсным управлением АСВ. Сначала в деле говорилось о 200 млн руб., но уже в скором времени размер ущерба может многократно возрасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За несколько месяцев два заместителя гендиректора АСВ стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС За несколько месяцев два заместителя гендиректора АСВ стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ольгу Долголеву сотрудники ФСБ задержали 28 апреля. По данным источников “Ъ”, этому предшествовали допросы сотрудников юридического департамента агентства, который она курировала в качестве замгендиректора.

Ольга Долголева до 2015 года работала в АСВ начальником отдела правового сопровождения ликвидации негосударственных пенсионных фондов. Затем стала заместителем, а в 2016-м — директором юридического департамента АСВ. В 2019 году назначена заместителем генерального директора АСВ. Член президиума Ассоциации юристов России. Согласно последней опубликованной на сайте АСВ декларации, годовой доход госпожи Долголевой в 2020 году составлял 16,1 млн руб., ее супруга — 2,8 млн руб.

Задержанную доставили в следственное управление (СУ) ФСБ на Энергетической улице на допрос, а 29 апреля, в день, когда госпоже Долголевой исполнилось 46 лет, Лефортовский суд столицы рассмотрел ходатайство следствия о ее заключении под стражу на два месяца. Заседание, по данным источников “Ъ”, не афишировалось и проходило в закрытом режиме. Впрочем, доводы следствия в пользу ареста обычно бывают стандартными: оставаясь на свободе, фигурантка может скрыться, уничтожить улики по делу, оказать давление на свидетелей или иным образом помешать расследованию. Ходатайство следствия было удовлетворено. Интересно, что в этот же день Лефортовский суд также в закрытом режиме продлил срок ареста и основному фигуранту расследования — экс-замгендиректора АСВ Александру Попелюху.

Уголовное дело, фигуранткой которого стала Ольга Долголева, было возбуждено следствием ФСБ в прошлом году по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество).

В октябре господина Попелюха задержали, и тот же Лефортовский суд столицы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме него, в СИЗО в рамках дела был заключен Евгений Богорад, бывший руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» — госкомпании при Росимуществе, занимающейся управлением федеральной недвижимостью, а под домашний арест отправлены учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, бывший замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова, которая после ухода с должности стала гендиректором аквапарка «Аквамир», и Дмитрий Воронин.

В материалах расследования речь идет о махинациях с активом разорившегося Межтопэнергобанка — расположенным в Новосибирске одним из крупнейших в России крытых аквапарков «Аквамир». Стоит отметить, что Александр Попелюх до прихода в АСВ много лет проработал в органах прокуратуры, одно время занимал должность зампрокурора Новосибирской области и сохранил связи в этом регионе.

Как уже рассказывал “Ъ”, все началось с того, что в июле 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Межтопэнергобанка, причиной послужило размещение денежных средств в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах.

При этом одним из заемщиков Межтопэнергобанка являлось ООО «ВДТ строй» — владелец здания аквапарка. Кредитный договор был заключен в 2013 году, а инвестиции в проект, который был реализован в 2016 году, превысили 4,5 млрд руб. Однако рассчитаться с оставшимся долгом в 2,2 млрд руб. компания так и не смогла. В итоге в 2019 году АСВ, осуществлявшее в то время конкурсное производство в Межтопэнергобанке, подало в суд на «ВДТ строй», а управление аквапарком взяло в свои руки. Конкурсным управляющим в 2020 году был назначен Дмитрий Воронин. Однако уже через год АСВ передало аквапарк в аренду московскому ООО «Белая сфера-констракшн», его гендиректором являлась Наталия Муханова, а учредителем — Аркадий Тарабрин, который ранее возглавлял одну из компаний, входивших в «РАТМ Холдинг» Эдуарда Тарана.

Вступив в преступный сговор, фигуранты, по версии ФСБ, поставили дело таким образом, что средства от эксплуатации «Аквамира» стали поступать не в конкурсную массу, а им самим. А курировавшая в АСВ юридические вопросы Ольга Долголева помогала им в этом. На начало расследования речь в деле шла о хищении около 200 млн руб.

Однако, по данным источников “Ъ”, сумма ущерба уже в ближайшее время может возрасти в десять с лишним раз — следствие дожидается официальных результатов экспертизы.

Защита фигурантов дело не комментирует, поскольку связана подписками о неразглашении. Известно, что Александр Попелюх вины не признает. А его адвокат Ирина Шоч лишь сообщила “Ъ”, что после ареста ее подзащитный написал заявление с просьбой уволить его с занимаемой должности по собственному желанию, которое руководством АСВ было удовлетворено. Интересно, что, по данным источников “Ъ”, место подследственного занял отставной сотрудник ФСБ, который в свое время, будучи прикомандированным к агентству, и выявил махинации с аквапарком. Впрочем, эту информацию в АСВ не стали ни подтверждать, ни опровергать. Комментировать ситуацию с Ольгой Долголевой в агентстве также отказались. А ее телефон вечером 4 мая был отключен.

Олег Рубникович