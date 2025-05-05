АСВ проводит внутреннюю проверку в связи с делом топ-менеджеров

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) «Ъ» прокомментировали ситуацию, сложившуюся в связи с расследованием обстоятельств возможного хищения средств, полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«В Агентстве завершается служебное расследование, начатое в 2024 году по приказу генерального директора, об обстоятельствах согласования Агентством как залоговым кредитором ООО ''ВДТ строй'' порядка распоряжения залоговым имуществом. После окончания расследования его результаты будут направлены в правоохранительные органы. Обращаем внимание, что требования Агентства как залогового кредитора ООО ''ВДТ строй'' погашены полностью в 2024 году»,— сообщили в АСВ.

Как рассказывал «Ъ», в Москве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей заместителю генерального директора АСВ Ольге Долголевой. ФСБ инкриминирует курировавшей в организации юридические вопросы госпоже Долголевой соучастие в мошенничестве, главным фигурантом которого является другой, уже бывший, замглавы агентства Александр Попелюх. Речь идет о хищении средств, полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир» (активом владело ООО «ВДТ строй»), судьбой которого агентство распоряжалось как конкурсный управляющий. Сначала в деле говорилось о 200 млн руб., но уже в скором времени размер ущерба может многократно возрасти — по данным «Ъ», следствие рассчитывает в ближайшие дни получить результаты экспертизы.

Олег Рубникович