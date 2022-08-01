Кредиты погасят в суде

Как стало известно “Ъ”, в Москве начинается процесс по делу о хищении денег из лопнувшего Межтопэнергобанка. Бывших заместителя председателя правления и начальника кредитного управления банка Игоря Грабового и Елену Литвинову обвиняют в выдаче ничем не обеспеченных кредитов на сумму более 800 млн руб. Организатором преступления, в результате которого в общей сложности было похищено как минимум 11,9 млрд руб., а совокупный долг перед кредиторами составил более 30,6 млрд руб., следствие считает находящегося в международном розыске фактического владельца и председателя правления Межтопэнергобанка Юрия Шутова.

Бывший заместитель председателя правления Игорь Грабовой и экс-начальник кредитного управления Межтопэнергобанка Елена Литвинова по делу о хищениях некоторое время проходили в качестве свидетелей. Однако весной 2018 года следствие пришло к выводу, что оба имеют прямое отношение к «хищению денежных средств банка под предлогом кредитования юридических и физических лиц». По версии полиции, господа Грабовой и Литвинова совместными усилиями нанесли Межтопэнергобанку ущерб на сумму более 800 млн руб.

При этом первого следствие планировало отправить под стражу, но Тверской райсуд оснований для этого не усмотрел, ограничившись залогом в размере 3 млн руб. Елена Литвинова все это время оставалась под подпиской о невыезде. Рассмотрение этого дела начнется в понедельник в Замоскворецком райсуде Москвы. По данным “Ъ”, защита обвиняемых намерена ходатайствовать о возвращении дела прокурору.

Межтопэнергобанк можно отнести к одному из старейших российских кредитных учреждений. Он был образован в 1994 году для обслуживания предприятий московского топливно-энергетического и газового комплекса. В то время его акционерами и клиентами являлись такие крупные компании, как ГУП «Мосгаз», дочерние структуры «Газпрома», ГУП «Мостеплоэнерго» и другие. Позже основным направлением деятельности банка стало кредитование строительства жилья в столице и Подмосковье.

Лицензии кредитное учреждение лишилось в июле 2017 года. Причиной послужило размещение денежных средств в низкокачественные активы, в том числе как раз в строительной и инвестиционной сферах. Кроме того, регулятор обнаружил, что банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

На момент краха долг Межтопэнергобанка перед кредиторами составлял более 30,6 млрд руб. При этом фактический владелец и председатель правления Межтопэнергобанка 55-летний Юрий Шутов уехал из страны еще за несколько месяцев до отзыва у кредитного учреждения лицензии. Тверской райсуд Москвы заочно арестовал его в марте 2020 года, после чего экс-банкир был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Обосновался господин Шутов, по данным правоохранителей, якобы в Израиле. Именно он и «иные неустановленные лица» 1 сентября 2017 года стали первыми фигурантами возбужденного УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Отметим также, что расследование в отношении основного фигуранта Шутова и других топ-менеджеров продолжается. При этом помимо мошенничества им вменяется в вину еще и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Как полагает следствие, фигуранты могут быть причастны к выводу из банка как минимум 11,9 млрд руб. Кстати, в прошлом году именно на такую сумму по заявлению конкурсного управляющего арбитраж привлек к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве Межтопэнергобанка 11 лиц, контролировавших это кредитное учреждение. Вторым в этом списке, вслед за Юрием Шутовым, которому запрещено распоряжаться собственностью почти на 8 млрд руб., идет Игорь Грабовой. Ему суд запретил производить какие-либо действия с принадлежащим ему имуществом на сумму 5,8 млрд руб.

Олег Рубникович