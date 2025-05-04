Ким Чен Ын заявил о необходимости обновить парк бронетехники КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Корейской народной армии нужно в кратчайшие сроки обновить парк бронетехники. Он также отметил прогресс в танкостроении и призвал «совершить второй переворот в производстве».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осматривает военную технику

Фото: KCNA / Reuters Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осматривает военную технику

Фото: KCNA / Reuters

«Ким Чен Ын подчеркнул, что замена бронетехники наших сухопутных войск прошлого века новейшими танками и бронемашинами является самым важным вопросом в строительстве вооруженных сил и модернизации сухопутных войск»,— говорится в сообщении ЦТАК о посещении лидера КНДР танкостроительного завода.

Как добавил Ким Чен Ын, при производстве техники необходимо «точно сформулировать функцию и роль танков в современной войне». По его словам, в настоящее время «изменились субъективные и объективные условия» ведения боевых действий.