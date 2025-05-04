В Бразилии вновь запрещена продажа зубной пасты Colgate

В Бразилии повторно вступил в силу запрет на продажу в стране зубной пасты Colgate Total Clean Mint. Соответствующее уведомление опубликовало Национальное агентство наблюдения за здоровьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

В начале этого года бразильские пользователи стали активно жаловаться в соцсетях на Colgate Total Clean Mint. По их словам, после использования зубной пасты появлялись раздражение полости рта, включая жжение, отек десен и болезненные язвы. В ряде случаев потребителям приходилось обращаться за медицинской помощью.

27 марта национальный регулятор ввел временный запрет на использование и продажу упомянутой зубной пасты — до тех пор, пока не будет проведено полноценное расследование. Однако Colgate оспорила это решение в суде и добилась снятия временного запрета на продажу. В конце апреля компания отозвала свою апелляцию. Причины такого решения производителя не сообщаются. Но так как апелляция была отозвана, то решение о временном запрете вновь вступило в законную силу.

Кирилл Сарханянц