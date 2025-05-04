Путин — о возможном преемнике: всегда об этом думаю, но выбор за народом России
Президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» рассказал, что постоянно размышляет о том, кто мог бы стать его преемником на высшем государственном посту. Однако он подчеркнул, что ключевой выбор всегда останется за гражданами страны.
Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
Владимир Путин отметил, что внимательно оценивает потенциал каждого претендента, но при этом роль президента в выборе не является решающей. «Ясно, что есть предвыборные технологии, есть административный ресурс, но всё-таки в конечном счёте выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Шансов сделать что-то по-серьёзному вряд ли будет у человека, за которым не стоит доверие народа. Это абсолютно принципиальный вопрос»,— рассказал президент России.
Глава государства также добавил, что в стране должны появиться один или несколько компетентных кандидатов, чтобы у людей был реальный выбор.