Путин — о возможном преемнике: всегда об этом думаю, но выбор за народом России

Президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» рассказал, что постоянно размышляет о том, кто мог бы стать его преемником на высшем государственном посту. Однако он подчеркнул, что ключевой выбор всегда останется за гражданами страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин отметил, что внимательно оценивает потенциал каждого претендента, но при этом роль президента в выборе не является решающей. «Ясно, что есть предвыборные технологии, есть административный ресурс, но всё-таки в конечном счёте выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Шансов сделать что-то по-серьёзному вряд ли будет у человека, за которым не стоит доверие народа. Это абсолютно принципиальный вопрос»,— рассказал президент России.

Глава государства также добавил, что в стране должны появиться один или несколько компетентных кандидатов, чтобы у людей был реальный выбор.