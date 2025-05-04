Полиция выяснит обстоятельства драки в Геленджике

Полиция Геленджика проводит проверку по факту драки на набережной Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На основании выложенного интернете видеоролика о конфликте граждан на набережной города-курорта, полиция назначила проверку. При этом в полицию Геленджика официальных обращений по факту инцидента не поступало.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, а также личности участников. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, а действиям участникам дадут правовую оценку.

Андрей Николаев