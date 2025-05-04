ГУ МЧС по Самарской области объявило желтый уровень опасности по ветру

Днем 5 мая местами в Самарской области ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщило в воскресенье ГУ МЧС по Самарской области, объявив желтый уровень опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ГУ МЧС рекомендовало жителям региона при усилении ветра избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

Также о возможном усилении ветра с порывами до 17 метров в секунду предупредило и ГУ МЧС по Оренбургской области.

Андрей Васильев